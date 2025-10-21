【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（10月21日〜10月27日）

10月14日に出た「4706」のボックスの当せん金は1万700円。これはナンバーズ4のボックス当せん金としては、8番めに低い金額でした。この数字の組み合わせが出るのは12回めですが、ボックス当せん金は3万円台から5万円台。なぜ、今回だけこれだけ低い金額になったのかは謎です。また、ストレートの当せん金も25万7200円と、かなり低いものでした。ナンバーズは奥が深い……。

では、出萌名人の予想から。

「『0』『4』を千の位に。ラッキーナンバーは『3』、ダークホースは『8』。バラナンバーの流れになると読みました」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「前々週にトリプルとダブルゾロ目が出ました。その流れから本命はゾロ目の『99』『55』。バラナンバーは『1』『2』『5』『6』『9』の組み合わせで勝負します」

【10月21日〜10月27日】

出萌クンの萌え予想

0853 4839

0985 4358

0398 4185

0581 4931

0193 4598

遠藤さんの達人予想

9913 9612

9915 9615

9943 9625

5583 9125

5561 6125

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

10月9日 第6831回 6352

10月10日 第6832回 3148

10月13日 第6833回 6896※

10月14日 第6834回 4706

10月15日 第6835回 1350

10月16日 第6836回 4325

10月17日 第6837回 5441※