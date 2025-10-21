現在、世界中を席巻している米歌手サブリナ・カーペンター。とある番組で放送されたパフォーマンスが物議を醸している。

「サブリナさんといえば、いまや世界版“令和の歌姫”として知られています。キュートなルックスで注目を集めるいっぽう、セクシーでセンセーショナルなメッセージを含んだ歌詞が、若者世代の女子の支持を集めているようです。

また、“下ネタ”もいとわない番組でのはっちゃけぶりや、ライブでの赤裸々トークも、人気の理由のひとつでしょう」（芸能記者）

そんなサブリナが、アメリカで放送されている長寿バラエティ番組『Saturday Night Live』に出演。8月に発売された新アルバムに収録されている『Nobody’s Son』を披露したときのこと。

ステージは、障子や畳を模したセットに囲まれており、そのパフォーマンスは“和”を意識していることがわかる。サブリナ自身も、空手の道着をアレンジしたような衣装に身を包んでいたのだが……。

「問題となったのは、歌いはじめたサブリナさんが、パンプスを履いたまま畳を模したマットの上で歌っていたことです。さらには曲中盤、ステージ前方で歌うサブリナさんの後ろで、“空手パフォーマンス”をしていたダンサーも、畳マットの上に靴で乗っていました。日本国内でも、“これはダメ”“好きだっただけにショック”と、ファンからの落胆の声も聞こえます」（同前）

このパフォーマンスには、海外でシンガーとして活躍している日本出身のリナ・サワヤマもコメント。Instagramのストーリーズには、“苦言”とも取れる表現で投稿している。

《サブリナに大きな愛を でも、アーティスト、クリエイティブチームの方たちへ…もしハッキリと特定の文化を参照する場合は、その文化にふさわしいものになるようリサーチして、敬意・配慮をもってください。靴のまま畳にあがるのは絶対ダメです》（※編集部訳）

サブリナ側から、今回の騒動についての釈明はいまだにないものの、一部のファンからは“文化盗用ではないか”との指摘も相次いでいる。

リナ・サワヤマのいうように、和の文化に興味があるなら“敬意”を持ってほしいものだが……。