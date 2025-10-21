「欧州のチームも対戦したがっている」元主将が“森保J人気”を証言！ブラジル撃破に大興奮「日本が勝ったなんて信じられないね！」

「欧州のチームも対戦したがっている」元主将が“森保J人気”を証言！ブラジル撃破に大興奮「日本が勝ったなんて信じられないね！」