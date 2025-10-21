「欧州のチームも対戦したがっている」元主将が“森保J人気”を証言！ブラジル撃破に大興奮「日本が勝ったなんて信じられないね！」
MLSのロサンゼルス・ギャラクシーに所属する吉田麻也が、国際サッカー連盟（FIFA）公式のインタビューに対応。森保ジャパンのサッカー王国撃破について語った。
森保一監督が率いる日本代表は今月14日、東京スタジアムでの国際親善試合で、世界的名将カルロ・アンチェロッティが就任したブラジル代表と対戦。前半で２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、３−２で見事に逆転勝ちした。14度目の対戦にして初勝利だ。
日本中が沸き立ったなか、126キャップを誇る37歳の元キャプテンも興奮を隠しきれない様子だ。
「日本代表で100試合以上プレーしたが、ブラジルは対戦したなかで間違いなく最高のチームだった。日本が勝ったなんて信じられないね！もちろん今のブラジルは以前ほど強くはないかもしれないが、それでもブラジルだ。３点奪われることを受け入れるようなチームじゃない。
ブラジルはディフェンスラインやゴールキーパーのポジションに新しい選手をテストしていたが、日本にも何人か怪我人がいた。素晴らしい試合だった。今の日本は（強敵に対して）良い試合運びができるようになってきている。特に人気の高いチームの１つになった。欧州のチームもフレンドリーマッチで日本と対戦したがっている」
日本代表はこれまでワールドカップのベスト16で敗れ続けている。ただ吉田は、今日の森保ジャパンを見ていて、強い期待感を抱いているようだ。
「準々決勝へ進む準備はできていると思う。選手たちのメンタリティは本当に準備ができたと感じられる。今の日本の選手たちの大半は前回のワールドカップに出場して、欧州でもチャンピオンズリーグレベルで色々な経験を積んできている。
だがどんなチームにも浮き沈みはある。ブラジルもカルロ・アンチェロッティが監督になって、今後の８か月で全く違うチームになるかもしれない。日本にとって大事なのは、一歩一歩進むごとに足元がしっかりしているか確認し続けることだと思う」
ワールドカップ制覇を本気で目ざす森保ジャパンは、北中米の地で最高の景色を見ることができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
森保一監督が率いる日本代表は今月14日、東京スタジアムでの国際親善試合で、世界的名将カルロ・アンチェロッティが就任したブラジル代表と対戦。前半で２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、３−２で見事に逆転勝ちした。14度目の対戦にして初勝利だ。
「日本代表で100試合以上プレーしたが、ブラジルは対戦したなかで間違いなく最高のチームだった。日本が勝ったなんて信じられないね！もちろん今のブラジルは以前ほど強くはないかもしれないが、それでもブラジルだ。３点奪われることを受け入れるようなチームじゃない。
ブラジルはディフェンスラインやゴールキーパーのポジションに新しい選手をテストしていたが、日本にも何人か怪我人がいた。素晴らしい試合だった。今の日本は（強敵に対して）良い試合運びができるようになってきている。特に人気の高いチームの１つになった。欧州のチームもフレンドリーマッチで日本と対戦したがっている」
日本代表はこれまでワールドカップのベスト16で敗れ続けている。ただ吉田は、今日の森保ジャパンを見ていて、強い期待感を抱いているようだ。
「準々決勝へ進む準備はできていると思う。選手たちのメンタリティは本当に準備ができたと感じられる。今の日本の選手たちの大半は前回のワールドカップに出場して、欧州でもチャンピオンズリーグレベルで色々な経験を積んできている。
だがどんなチームにも浮き沈みはある。ブラジルもカルロ・アンチェロッティが監督になって、今後の８か月で全く違うチームになるかもしれない。日本にとって大事なのは、一歩一歩進むごとに足元がしっかりしているか確認し続けることだと思う」
ワールドカップ制覇を本気で目ざす森保ジャパンは、北中米の地で最高の景色を見ることができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」