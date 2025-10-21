Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。阿部亮平とのオフショットを公開した。

【写真】佐久間大介と阿部亮平の仲良しオフショット／念願の白川郷を訪れた佐久間大介＆阿部亮平

■佐久間大介＆阿部亮平が金沢21世紀美術館で人気アート作品を堪能

これはトラベル・ドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode8で訪れた、石川県・金沢21世紀美術館でのオフショット。

人気作品「スイミング・プール」（レアンドロ・エルリッヒ/2004）の内部で撮影した阿部との2ショットや、水面を見上げるショット（2枚目）、撮影を楽しむふたりの様子を地上から水面越しに捉えたショット（7～9枚目）などアート作品を堪能する写真をはじめ、料亭で食べたカニ鍋（15枚目）、助手席に座る佐久間が、車を運転する阿部を入れて撮ったセルフィー（16枚目）など、たっぷり16枚の写真で思い出を共有した。

阿部との楽しい旅の雰囲気が伝わってくるオフショットに「あべさく尊いな～」「あべさくの雰囲気だぁいすき！」「あべさくだと阿部ちゃんが運転するんだ… めちゃめちゃいいな」「2人とも楽しそ～だなぁ」「プールのオフショット見たかったからうれし～」「あべさくの美術館デートめっちゃいい」「撮り合いっこしてるの、かわいい」「あべさくやっぱり可愛すぎる」など、ファンから多くのコメントが寄せられている。

なお、佐久間と阿部は、“念願だった”という岐阜県にある世界遺産・白川郷を訪れた際のオフショットも公開している。

■念願！世界遺産・白川郷を訪れた佐久間大介＆阿部亮平