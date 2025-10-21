2025年10月20日、韓国・中央日報は「混雑している海外の空港の搭乗口前で、韓国人の親子が5人掛けのベンチを占領し寝そべる姿をとらえた写真が公開され、『国際的な恥』だと批判を浴びている」と伝えた。

記事によると、ネット上のコミュニティーに20日、1枚の写真が投稿された。シンガポールのチャンギ国際空港で11日午前11時頃に撮影されたもので、当時は飛行機の延着により多くの利用者が待機していたが、ベンチの数が足りず床に座っていたり、空港内をさまよっていたりする人もいた状況だったという。そうした中、韓国人の母親と小学校高学年とみられる娘が5人分のベンチを占領して横になっていた。投稿者は「母親は周りの人たちの視線を意識しながらも、目を閉じて眠っていた」と説明している。

この写真には韓国のネットユーザーから「国の恥」「疲れているのは自分たちだけか？公共の場でマナーがなってない」「母親からこの娘が何を学ぶか」といった批判が集まったが、「具合が悪くて休んでいたのかもしれない」「ただ横になっているというだけでは何とも言えない」との声も。

また、「この親子は本当に韓国人なのか」「どうしてこれで韓国人だと確定できるのか」「中国人じゃないの？韓国人はこういうことをしないでしょ」「寝ている親子は中国人に見える」と指摘する声もあったが、「海外に行くと、同じ民族として恥ずかしいほど浅はかなことをする韓国人がいる。中国人を悪く言いながら、同じようなことをしている」「どの国にも、自分のことしか考えない迷惑な人がいるものだ」「仁川空港をはじめ海外の空港に行けばこういう人はいっぱいいるよ。みんな、飛行機に乗ったことないのか？（笑）」といったコメントも見られた。（翻訳・編集/麻江）