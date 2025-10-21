タレントのマツコ・デラックス（52）が20日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。自動車の装備で絶対ほしいものについて語る場面があった。

長年ともに月曜コメンテーターを務め、プライベートでも友人関係にある若林史江（48）が、運転席にいる男性が車をバックする際に助手席に手を添えながら後方を見る動作にきゅんきゅんした青春時代について語った流れで、車の話に。

「サイドブレーキとかもう知らないんだろうね、今の子ね」と苦笑いのマツコ。

「全部、あれ今、足だもんね。ボタンだったりするもんね」と続けると、番組MCの大島由香里（41）は「確かに。自動でね」と受けたが、ダブルMCを務める垣花正（53）は「そうなんだ…」と驚いた表情を浮かべた。

すると、マツコは「逆にアタシ怖いんだけど」とし、「もしブレーキ利かなくなっちゃった時とかさ、昔はさ、サイドブレーキをガーッってやったらどうにかちょっと減速はしたじゃん。あれ、どうすんの？暴走しだしたら。だからアタシ、サイドブレーキ付けてほしいんだよね。オプションでもいいから」と真面目な表情で続けた。

だが、大島が「サイドブレーキ入れ忘れて坂道にとめた時の怖さってありますよね」と口にすると、スタジオは微妙な空気に。

大島が「ありませんか？あれ？」と続けると、若者が多い番組スタッフたちの表情を一瞬で読み取ったマツコは「本当にポカーンとしてますよ、あの辺の人たち。何言ってんだって。そんな話をしてギャラもらおうと？って顔してますよ」口にして笑わせていた。