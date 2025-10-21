千葉ロッテマリーンズは21日午後6時からマリーンズオンラインストアで、種市篤暉投手（27）の9、10月度「大樹生命月間MVP賞」受賞を記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。

種市は9、10月、5試合に登板して4勝1敗、投球回38、防御率0・95、奪三振48の好成績を残し、パ・リーグ投手部門の月間MVPに選出され、プロ9年目で初の受賞となりました。

今回は直筆サイン入りフォトパネルや記念ユニホーム（DTF加工）、フェイスタオルなど計21商品がラインナップされている。

種市は「9、10月度の月間MVPを獲得することができて大変うれしく思います。良い時も悪い時もファンの皆さんの声援が原動力となりました。自身初の月間MVP受賞記念グッズを作っていただいたので、ぜひ手に取ってほしいです」とコメントを寄せた。

＜種市篤暉投手「大樹生命月間MVP賞」受賞記念グッズ商品一例＞・直筆サイン入りフォトパネル（99セット限定、証明書付き）:35，000円。・直筆サイン入りボール（29個限定、アクリルケース付き、証明書付き）:50，000円。・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ:S、M、L、O）:17，000円。・Tシャツ（カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL）:3，800円。・フェイスタオル:2，000円。・アクリルスタンド:2，300円。・トートバック:3，800円。※価格は全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアで21日（火）18時00分より11月3日（月・祝）23時59分まで受注する。詳細はマリーンズオンラインストアで確認を。