お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（53）がプロデュースするサッカー大会「やべっちCUP2025」が、12月7日に葉・高円宮記念JFA夢フィールドで開催される。それに先立ち21日、矢部は同じくサッカー好きで知られる「見取り図」の盛山晋太郎（39）とともに都内で取材会を行った。

今回が8回目となる同大会。小学6年生以下のサッカーチーム12組による大会と、プロサッカー選手、OB、サッカー好き芸人混合チームによるエキシビションマッチに加え、昨年好評だったサッカー教室をバージョンアップ。矢部自身も参加する「やべっちクリニック」を初めて実施する。

矢部は「メインは子供の大会だけど、毎年自分が一番楽しんでいる。開催できることをうれしく思います」と感慨深げ。14日に行われた国際親善試合では、サッカー日本代表がブラジル代表に初勝利。「今は海外の映像も見られるし、指導者のレベルも上がっている。子供たちのレベルも上がっていると思います」と分析する。

やべっちCUPに出場する小学生のレベルも高いそうで「やっぱりJリーグの下部組織の選手はうまいですね」と称賛。「一昨年かな。試合中、FC東京のセンターバックの選手に脚を削られたんですよ」と痛い思い出を振り返る。「そのときその子には“忘れへんからな”と。体格も恵まれていて、170センチくらいあった。“このエピソードを話すためにプロになってくれ”と言いました」と将来有望な選手に未来を託していたことを告白。「もうちょっとしたら、やべっちCUPに出場していたというプロの選手が出てくると思う。そういうのもすごく楽しみです」と大会出身のスター選手誕生にも期待を寄せた。