見取り図の盛山晋太郎（39）が21日、都内で行われた子ども向けサッカー大会「やべっちCUP 2025」（12月7日、千葉・JFA夢フィールド）の会見に出席した。

ナインティナイン矢部浩之（53）プロデュースの大会で、今年で8回目。盛山もサッカーを愛する芸人として参加する。矢部からは「呼んでないから」とイジられつつ「勝手に横座ったわけじゃないですからね。ちゃんと公式に」と弁明。かつて放送されていたテレビ朝日系「やべっちFC」の視聴者でもあり、番組などを参考にして草サッカーチーム「もりちゃんずユナイテッド」をつくったことなども熱弁した。

熱意は広く知られ、DAZNで矢部同様に冠サッカー番組「もりちゃんずコロシアム」を持つまでになった。「来年はW杯もありますし、やべっちCUPも引き金にもっと盛り上げていけたらなと思います。そして現地に行けたらなと思っています」と展望も語った。

矢部は「俺よりしゃべらんといて」と突っ込んで笑わせつつ、今年の夏に盛山が「もりちゃんずユナイテッド」として初のイベントを開催したことにも触れた。盛山は「勝手にやるわけにはいかないと思って、ちゃんと筋は通しました」と語るが、矢部は「聞いたけど返事はしてない」と応じ、盛山は「いやいや、うれしいなあというお言葉いただきましたよ」とまたも弁明して笑わせていた。

盛山は過去の「やべっちCUP」での思い出も語った。会場がJFAの施設である千葉の夢フィールドであることから日本代表を率いる森保一監督らも現地にいることがあるといい「森保さんがちょうど建物から大会を見ている時に、僕2ゴール決めたんですよ。そうしたらいつものあのメモのペンが動いていました。ワンチャン日本代表入りあるかも」とニヤリ。

矢部は「前（メモについて）聞いたら、あとで見返しても読めない時あるらしい。それに入っているかも」と冷静に突っ込んで笑わせていた。