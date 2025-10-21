タレントのホラン千秋（37）が21日、都内で、プライムビデオの恋愛リアリティー番組最新作「ラブ トランジット」シーズン3の配信記念イベントに出席した。これまでスタジオMCを務めてきた指原莉乃（32）麒麟川島明（46）も登壇した。

同作は、1度別れた5組の元カップルが、元恋人であることを隠して約1カ月間の共同生活を送り、元恋人との復縁か、新しい恋に進むか、それぞれの参加者が自身の気持ちと向き合う番組。

今回からMC陣に新加入。「シーズン1、2大好きで、結婚までいった後のストーリーまで追っているくらい」とし、「参加が決まってうれしかった」。MCが決まった後には過去作品を見直す“追いラブトラ”も行い、「何度見ても面白い」と目を輝かせた。

同作にはさまざまなデートシチュエーションが展開される。その中でも「実は星空を見るのが好きなロマンチック乙女なので、星空デートをしたい」と告白。「言葉につまったら手をつないではにかんでいれば良いし」と続けると、指原が爆笑。それでも負けずに「あとは星空が包んでくれるのであれはロマンチック」と続けた。

ここで指原が「今日は星が降る日ですよね」と差し込んだが、登壇者はもちろん、会場もぽかん状態。「ロマンチック情報言っちゃった」と笑う指原だったが、川島は「世界の終わりなの？」と突っ込んだ。

指原が「今日は西の空を見てください！ 何万年に1度の星が降る珍しい年なんです」と強くアピールを続けるも薄い反応に「えっ？ なんで誰も知らないの？ ホントに知らない？」と続け、「とにかく、西の空を見てください！」と訴えた。

調べてみると、「レモン彗星（すいせい）」のことだった。レモン彗星は、今年1月3日、米・アリゾナ州にあるレモン山天文台で発見され、21日が地球への最接近とされている。公転周期が1000年以上あるため、一生に1度のチャンスだが、明るさが3〜4等のため、肉眼で見るのは厳しそうだ。