第104代総理大臣に選ばれた高市新総理はまもなく、新しい内閣を発足させます。注目の人事について最新情報を伝えてもらいます。中継です。

高市新総理は先程、官邸に総理大臣として初めて入りました。組閣本部を立ち上げ、まもなく新たな閣僚の呼び込みが行われます。

高市総理は、いまは総理大臣執務室で組閣に向けた準備を進めているとみられます。この後は、与党となった日本維新の会と総理官邸で与党党首会談を開き、組閣本部を立ち上げます。

高市新政権のメンバーが固まってきています。外務大臣には茂木敏充元幹事長、防衛大臣に小泉進次郎農水大臣、総務大臣に林芳正官房長官と、総裁選を共に戦った議員を積極的に起用します。

また、財務大臣に片山さつき元地方創生担当大臣、経済安保担当大臣に小野田紀美参院議員の起用を固めました。高市総理は過去最多の5人を超える女性閣僚の起用を目指していましたが、当初の目標には届かない見通しです。小野田氏は日本維新の会との連立合意に基づいて新設される、外国人政策担当も兼務します。

また、来週にはアメリカのトランプ大統領との首脳会談も控えています。

今回の人事をめぐっては、第一次トランプ政権からつながりのある茂木氏、そして、関税交渉を引っ張った赤沢経済再生担当大臣を経済産業大臣に起用することで、日米関係を意識したトランプシフトといえそうです。

この後、皇居での認証式などを経て、21日夜、第一次高市内閣が正式に発足することになります。