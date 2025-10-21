ますだおかだ増田英彦（55）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。大の阪神ファンとして、「阪神に入る外国人助っ人が、ホテルの名前だと活躍できない」というジンクスを紹介し、客席を笑わせた。

増田は「生まれた時から阪神ファン」と豪語しており、野球に興味がなくても笑える阪神についての豆知識「トリビア」について披露した。増田が「助っ人外国人は日本にあるホテルの名前がつくと活躍しない」と力を込めて話した。

MCハライチ澤部佑が「えっ、どういうこと？」と問うと増田は「毎年毎年、外国人が来るじゃないですか、その選手の名前が日本にあるホテルと同じだと活躍しない、まあ例えば、過去にヒルトン選手、あとハイアット選手、あとコンラッド選手」と話すと澤部が「高級ホテルね」と合いの手を入れた。

増田は「この3人は活躍せずにすぐ帰ったと…チェックアウトが早かった」と会場を笑わせると「だから、阪神が新外国人獲得、ってニュースが出たら、まず最初に日本にそのホテルがないか調べるんですよ」と話し、さらにスタジオがドッとわいた。

澤部が「聞いたのは一流ホテルばっかりじゃないですか。そのほかも…」と問うと「特にこのコンラッドという選手は、フルネームだと…ブルックス・リッチフィールド・コンラッド、って言うんですけれども、ブルックスというホテルもあるし、リッチフィールドってホテルもあるし、コンラッドも…阪神では三冠王と呼ばれてる」と明かし、客席は騒然とした。

澤部は「助っ人外国人漫談が仕上がりすぎている」とツッコミを入れた。