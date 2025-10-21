¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬·î´Ö£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¡Ö·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Ï¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë£¹¡¢£±£°·îÅÙ¤Î¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¡£¼«¿È£µÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï³«Ëë£³¡¢£´·î¤Î·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£¼õ¾Þ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Ï¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£³ºÅö´ü´Ö¤Ë¤Ï£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ëº¸Éª¤Î¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç¤ª¤è¤½£³¥ö·î´Ö¡¢°ì·³¤«¤éÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£³°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£