北斗晶、夫婦旅での水着姿ショット公開 「ラブラブ」「新婚さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】元プロレスラーでタレントの北斗晶が10月21日、自身のInstagramを更新。元プロレスラーでタレントの夫・佐々木健介とのアメリカ・マイアミでの夫婦旅の様子を公開した。
10月15日に「夫婦、2人旅」として、結婚30周年の記念旅行に出かけることを報告していた北斗。この日は、「マイアミビーチ！」という北斗の声と楽しそうな佐々木の笑い声が入った、海を背景にした夫婦での動画などを投稿した。
水着姿の北斗と佐々木が、青い空と美しい砂浜を背景に寄り添ったにこやかなショットなども投稿されているが、「マイアミの海が、砂浜は綺麗だけど藻だらけ」「水着に着替えて海に繰り出してみました。けど…とにかく、波が強すぎて」とも綴っている。
この投稿に、ファンからは「ラブラブ」「新婚さんみたい」「こんな夫婦になりたいな」「素敵な笑顔」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
