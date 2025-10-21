指原莉乃「完全に好きだった」“推し”の人気イケメン明かす「インスタ見ちゃったぐらい好きでした」
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの指原莉乃が10月21日、都内で開催された恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」シーズン3（Prime Video／同月16日スタート）の配信記念イベントに、同じくタレントのホラン千秋、お笑いコンビ・麒麟の川島明とともに出席。「完全に好きだった」という推しを明かした。
【写真】指原莉乃が絶賛の「ラブトラ」イケメン参加者
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組「환승연애（乗り換え恋愛）」のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
指原は、本作の序盤で女性参加者全員から好意を寄せられた男性参加者・ヒロについて「余裕があってすごい、なんなんですかねあの色気」とコメント。ホランとともにヒロを推していたという指原は「完全に好きだった」と続け、ホランも「好きになっちゃう要素を全部持ってません？」と絶賛していた。
さらに指原は「インスタ見ちゃったぐらい好きでした」と告白。川島は「ちょっと追いかけたんや（笑）。実在するのが良いよね。みんなSNSをやられてたり、ちょっと追えるのもファンの人は嬉しいかなと思う」と語っていた。
シーズン3からMCとして参加するホランは「（シーズン）1、2と本当に大好きで、カップルになった2人が後に結婚までいっているみたいな、後のストーリーも追いかけてるぐらい大好きだったので、参加させてもらえるということで大変嬉しかったです」と笑顔を見せた。
ホランがMCに就任したことを受け、川島は「（シーズン2のMCは）長谷川（忍）くんと僕とさっしー（指原）だったので、男性2人で多かったので意見が偏るかなと思ったところにホランさんが来て、（男女が）2：2でいいバランスになったので、めちゃくちゃやりやすかったです」とシーズン2でMCを務めていたお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍について触れると、指原も「普通に楽しかったです。ただただ」と収録を振り返った。
また、番組内で放送されてきたデートの話題になると川島は「僕、好きな人ができた時、昔から神社とかお寺によく行くんですよ」と告白。「例えば遊園地とか水族館とかに行くと、見るもんとか、やることがいっぱいあるから会話せんでも（間が）持つんですけど、神社とお寺って、早々にやることがなくなるんですよ」「会話を楽しむし、もし付き合いが長くなって、倦怠期じゃないけどお互いが落ち着いた時にどうするんだろう、というのが縮図で現れるような気がして」とデートに神社や寺を選ぶ理由を伝えた。
指原は「へー！」と驚き、ホランは「それはトークがお上手だからできる技ですよね」と口に。指原も「『何お願いしたの？』『平和』『へー』みたいな、ぐらいしかならなそう」と会話が続かないことを想像したが、川島は「いやいや、好きちゃうやんそれ最初から（笑）」と笑っていた。（modelpress編集部）
◆指原莉乃"推し"明かす
◆ホラン千秋、MC就任に笑顔「大変嬉しかった」
◆川島明、デート先に神社や寺を選ぶ理由
