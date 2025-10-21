¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å¡¢Â©»Ò¡õÌ¼¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤ÈÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/21¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬10·î20Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢·»Ëå¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë²¹¤«¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐ2»ù¤ÎÊì·Ý¿Í¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È
¹¾¾å¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê·»Ëå¥±¥ó¥«¤È¤«¡£¡£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤ÈÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿·»Ëå¤¬ÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®Êâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê·»Ëå¥±¥ó¥«¤È¤« ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡Á¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò°¦¤ª¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºú¤ä¤·¤á¤¸¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¼êÎÁÍý¤â¾Ò²ð¡£¡Öºú¤¬ÎäÅà¸Ë¤ËÂô»³¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºúßÖÈÓ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¿¡¼ßÖ¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼Áý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÏNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍâÆü¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤Î±óÂ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¡ÖË»¤·¤¤1Æü¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁá¤¯¿²¤è¤¦¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö³§ÍÍ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö2¿Í¤Ç¼ê·Ò¤¤¤Ç¤ë»Ñ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤·»Ëå¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¡¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¾å¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë8ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡È¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢2022Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡È¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
