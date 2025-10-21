滝沢眞規子、次女＆夫の好きなもの融合した駅弁風チキンライス弁当「めちゃくちゃ豪華」「彩りが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】モデルの滝沢眞規子が10月21日、自身のInstagramを更新。駅弁風のチキンライス弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】滝沢眞規子「めちゃくちゃ豪華」家族の好きなもの融合した手作り弁当
滝沢は「今日はチキンライス弁当です 次女が好きなケチャップ味と夫が好きな駅弁のチキン弁当の融合的なイメージで作りました」と、丸いお弁当箱に入った2つのお弁当を公開。チキンライスには枝豆が彩りを添え、大きな唐揚げや茹で卵、キャロットラペも入ったボリューム満点のお弁当となっており、駅弁の雰囲気を醸し出している。
この投稿には「めちゃくちゃ豪華」「こんな駅弁食べてみたい」「食べごたえありそう」「彩りが綺麗」「娘さん絶対喜ぶ」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
