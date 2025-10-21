子猫が飼い主さんの足の間で寝落ちした結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護された子猫→飼い主さんの足の間で遊んでいると……】

タロちゃん

YouTubeのアカウント『猫とネコ』に投稿されたのは、飼い主さんのことが大大大好きなキジトラの子猫の『タロちゃん』。

優しい飼い主さんが保護してくれたそう。

飼い主さんの傍が落ち着くのか、寝転んでいる飼い主さんの足の間にちょこんと座っています。

何か発見？

足の間に座ってジーと飼い主さんを見ていたタロちゃんですが、何か見つけたのか毛布に包まれた飼い主さんの足をちょんちょん。

きょろきょろと何かを探しているよう。

小さな可愛い前足で優しくちょいちょいと飼い主さんの足を触るタロちゃん。

とても真剣な顔でちょいちょいと足を触り、ときには後ろを気にして優しくソフトタッチを繰り返しています。

そのあまりに可愛い仕草に思わずときめいてしまいます。

眠くなってきたタロちゃん

真剣な顔で飼い主さんの足をちょいちょいして遊んでいたタロちゃん、いつの間にか眠くなってきたそう。

ちょこんと座っている状態から足の間の毛布に埋まるタロちゃん。

限界が来たのか目がしょぼしょぼと閉じていってしまいます。

こうなるとタロちゃんが起きるまで動けなくなる飼い主さん、可愛いタロちゃんのために頑張るしかありません。

飼い主さんが動いたからか目を開けるもすぐに閉じてしまいそのまま寝ちゃうタロちゃんでした。

ご紹介した投稿には「たまりませんね！」「寝顔の可愛さは、ご褒美ですね。」「見ているだけで癒されます」と多くのコメントが寄せられています。

足の間で寝落ちする様子は、YouTube上でも大きな話題となり、投稿には1400件以上もの高評価がつきました。

YouTubeアカウント『猫とネコ』では、今回紹介した動画以外にもタロちゃんの可愛い様子や、投稿主さんとのわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿を見たい、投稿主さんとのやり取りが見たいという方は、ぜひYouTubeを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「猫とネコ」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。