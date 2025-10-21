「頑張ってる感出したくない」→【ZARA】へ！ ガバッと穿くだけ♡「シャレ見えスカート」

頑張っている感は出したくないけど、シャレ見えも諦めたくない……。なんてときに頼れるのが、ガバッと穿くだけできまる【ZARA（ザラ）】のスカートです。光沢感のあるサテン素材 × ドット柄の華やかデザイン、ちょっぴり辛口に仕上げてくれるレザー調素材など、大人にぴったりの「シャレ見えスカート」が豊富にラインナップ。シンプルなトップスに合わせてもサマになるので、コーデ苦手さんもぜひお見逃しなく！

サテン素材 × ドット柄で上品カジュアルに

【ZARA】「サテンミディ丈スカート」\5,290（税込）

光沢感がありながらも落ち着いた色合いで、日常使いにぴったりの着映えスカート。細かなドット柄が魅力で、大人の上品カジュアルにも自然とフィットします。きちんと感がありながら、ウエストゴムで楽に穿けそうなのもポイント。コンパクトなトップスと合わせてY2Kっぽく仕上げるのも良し、ブラウスと合わせればフェミニンにもシフトできます。

1点投入でスパイシーに！ レザー調素材スカート

【ZARA】「ZWコレクション フェイクレザー ミディスカート」\6,590（税込・セール価格）

落ち着いたエンジカラーが上品な印象を与えるレザー調素材スカート。光沢感のある素材がほどよくモードで、カジュアルコーデにひとさじのスパイスを加えてくれます。裾に向かってふんわり広がるAラインシルエットも魅力で、女性らしさと体型カバーも叶えられそう。シンプルなワンツーコーデに取り入れるだけでも、ほんのり辛口なシャレ見えコーデが完成するはず。

シンプルな中にも個性を感じるフリンジスカート

【ZARA】「フリンジ付きミディ丈スカート」\9,990（税込）

歩くたびに、動きに合わせて揺れるフリンジが視線を集めそうなスカート。フリンジとティアードを融合した今っぽいデザインが魅力。すとんと落ちるタイトめなシルエットで、甘くなり過ぎないのも大人に嬉しいポイント。ウエストは着脱簡単なゴム仕様で、ストレスフリーな着心地も望めそう。スウェットシャツと合わせれば個性派な大人カジュアルスタイルに、ジャケット × アクセを加えればお呼ばれにもぴったりのパーティールックに。

秋冬ムード満点のスエード風スカート

【ZARA】「スエード風プリーツミディスカート ベルト付き」\7,990（税込）

深みのあるブラウンカラー × スエード風素材が、季節感をグッと引き上げる1枚。美しいプリーツ加工も魅力で、歩くたびに女性らしい揺れ感をプラス。コーデのアクセントにもなる幅広ベルトでハイウエストを強調し、スタイルアップも期待できそう。スエード風素材とプリーツが主役になってくれるので、シンプルな無地Tやセーターと合わせるだけでもシャレ感がアップします。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子