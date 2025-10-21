ことし7月、売春防止法違反（客待ち）で現行犯逮捕された27歳の女性＝起訴猶予処分＝。女性への取り調べで、勤務先のガールズバー店長・鈴木麻央耶容疑者（39）と、マネジャー・田野和彩容疑者（21）に売春させられていたことがわかり、警視庁保安課はこのふたりを同容疑（管理売春）で逮捕した。27歳女性は3ヶ月で400人ほど客の相手をさせられていたという。

すでに報じたように、鈴木容疑者らはキャストの容姿や集客による完全歩合制の"実力主義スタイル"の営業方法を採っており、店員によって待遇に差をつけていた。この環境で、被害女性は容疑者2人の"いじめ対象"になってしまう。

警察に対しては「逃げるという発想すらなかった」と涙ながらに訴えたという女性。元同僚曰く、昨年の時点で「洗脳」に近い精神状態へ陥っていたというのだ──。

「被害女性は昨秋、鈴木容疑者が運営するバーに入り、初めは問題なく働いていた。しかし売り上げが立たなくなるにつれ、容姿に関する罵声を浴びせられるようになり、さらに住んでいた部屋も解約させられたといいます。結果、女性は店にある1畳ほどのバックヤードで生活し、容疑者らの管理下から逃れられなくなっていった」

女性は「素朴でおとなしく、"夜には向かなさそうな子"」（近隣飲食店オーナー）だったという。そんな彼女はなぜ鈴木容疑者のバーに辿り着き、"立ちんぼ"せざるを得ない状況にまで追い詰められていったのか。

昨年、半年ほどバーで働いていた元同僚が振り返る。

「とても人が暮らせるような場所じゃない」

「確かにガールズバーで働いているような感じの子ではなかったですね。おとなしい感じで、ガールズバーだと少しお姉さんだったので少し浮いていた。たしか『夜職は初めて』と言っていた気がします。とにかくすごくお金に困っていて、あのバーで働くことになったようでした。

当時、家があったのかなかったのかは定かではないけど、入店してきた当初はネットカフェで過ごしていたんです。そこのネカフェからいちばん早く出勤してまず掃除。帰りも片付けをさせられて、同じ場所に帰っていた」

"実力至上主義"の営業スタイルだった鈴木容疑者は、被害女性に対し過剰に厳しい態度をとるようになった。男の右腕だった田野容疑者もこれに同調し、女性に対して心ない言葉を浴びせたり、雑用を押しつけたりしたという。

「いつも『ブスだし客もとれないんだから、みんなの役に立つようなことしなよ』みたいなことを言われていました。大抵いつも誰かのヘルプについていて、女の子が飲みたがらない度数の強いお酒を"処理"する役回りだった。

バックヤードで寝泊まりしているのを何度も目にしました。広さは1畳程度で椅子を並べて、ぎりぎり大人が寝られるか寝られないかくらいの狭さの場所です。本人にも事情があったのかもしれませんが、とても人が暮らせるところじゃないですね」

「完全歩合制」だったため、金銭面でも厳しい待遇だった。

待遇は「ギリ死なない程度」

「お客さんが引けないと、ギャラ0円のバーですからね。彼女は当時からネットカフェ代とかの最低限のお金をもらって、その日暮らしみたいな感じだった。でも私が辞める頃には、もっと厳しくなっていたみたいです。怖くて聞けませんでしたけど、本当に"ギリ死なない程度"くらい

荷物や服もろくに持っていなかったと思います。洋服とかも店長さんたちが、被害者の女の子に貸してあげていたのかな。思い返すと、いつもおなじ服を着ていました」

この元同僚はあるとき、そんな被害女性を見かねて声をかけたという。返ってきたのは、意外な答えだった。

「営業前や閉店後は決まって非常階段のところでめそめそ泣いていました。辞める少し前、あまりに号泣していたのでコンビニへ誘い、お菓子や飲み物を買ってあげて話を聞いたんです。彼女はただ、『つらい』とだけ言いました。だから私は、『ほかで働いたらどう？』って返した。

すると、『店長さんが拾ってくれた恩があるから』みたいな話をしはじめて……。『身寄りも仕事もなくて、可愛くない私を雇ってくれた』『厳しくしてくれているのも、私のことを思ってくれているから』というように話していました。なんかDVを受けている子みたいだなってその時は思いましたね。罵られすぎて、"洗脳状態"のようになってしまっていたのかもしれません。女の子の弱さに味を占めた鈴木容疑者たちが、エスカレートした結果が管理売春だったんだと思う」

女性の気持ちを逆手に取り、売春まで強要した鈴木容疑者ら。人間を"奴隷"のように扱ったその罪は重い──。

