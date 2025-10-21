ヤクルトは２１日、都内の球団事務所でスカウト会議を行い、２３日のドラフト会議に向けて１位指名候補１２人をリストアップした。小川淳司ＧＭは「例年でいうと、１２球団あるので、１２人の候補者は考える。誰が競合になる、ならないというのははっきりわからない。競合はある程度の覚悟が必要」と話した。

創価大・立石が１位指名の最有力となっているが、最終的には林田哲哉球団社長と池山隆寛監督が参加する２２日のスカウト会議で１位指名を決定する予定。「よその情報というのが、立石を公表したのが広島だけだったので、特にあまり聞いていないので、あまりシミューレーションもできなかった。何も決まっていない。明日、林田社長と池山監督が（会議に）入って、『これで行こう』というふうになる」と現状を説明した。

指名人数に関しては「例年通りになるんじゃないか。５、６、７人くらい。育成は別で」とした上で、「（補強ポイントは）うちの場合は野手も投手も両方じゃないかと思っています」と見通しを語り、バランスを重視することになりそうだ。