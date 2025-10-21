元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が21日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。自民党と日本維新の会が交わした「連立政権合意書」について解説した。

番組では、維新が当初から掲げる3つの項目をピックアップ。企業・団体献金について「完全禁止」とする維新に対し、合意書では「協議体を設置し高市総裁の任期中に結論を得る」、国会議員の定数削減については「1割削減を目標に臨時国会に議員立法案を提出し成立を目指す」、消費税減税では「飲料食品について、2年間消費税の対象としないことも視野に検討を行う」とした、合意書の内容を紹介した。

この文書の語尾が、曖昧な余地を残す「永田町文学」との指摘を受けて、番組MCの青木源太アナウンサーは「どういう表現なんですか？コレは」と質問した。石原氏が「成立を目指すのは、要するに物を出す」と説明すると、青木アナは「少数与党だから、通るかどうかは分からないけど出す」と理解。石原氏は「任期中に結論を得るっていうのは、結論っていうのは右に倒れるか左に倒れるか、結論は分からないわけ。だから“どっちにしろ結論は出ますよ”、そういうことを言ってる」と解説した。

さらに消費税減税に関する文言について、石原氏は「この“視野”っていう言葉に文学的要素がある」とニヤリ。「視野っていうのは、ホントは広くあればあるほどいいわけ。国民の皆さんにいろんな意見があるから。そういう声もあることは事実ですけど、社会保障の財源はどうしようかなって考えると、なかなか打ち出の小づちがないと。皆さんのことまでちゃんと見て、結論はこうなります」と語ったが、青木アナは「事情は分かるんですよ、短期間で合意文書をまとめないといけないとなると、玉虫色になる部分があるのは致し方ないと思いますが」と納得いかない様子だった。