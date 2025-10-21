プロ野球・日本ハムは21日、エスコンフィールドHOKKAIDOで11月30日に行われる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025」に、中田翔さんと西岡剛さんが参加すると発表しました。

「日韓国交正常化60周年記念事業」として行われる今回の日韓ドリームプレイヤーズゲーム。JAPANチームの出場選手には、すでに松井稼頭央さんや岩隈久志さんが名を連ねており、率いる監督は元巨人・原辰徳さんです。

今回追加メンバーとして発表された中田さんは、今季限りで現役を引退。日本ハム入団からスタートさせた18年間のプロ生活に幕を下ろしました。10年連続2桁ホームランを記録するなどスラッガーとして躍動を見せた中田さんは、通算1579安打、309本塁打を記録。侍ジャパンとしてもWBCに2度出場し、2017年の第4回大会では3本塁打を放つなど、主砲として躍動しました。

同じく追加された西岡さんは、昨年に引き続き2年連続の出場。現役時代には首位打者や盗塁王を獲得するなど走攻守に躍動を見せ、2006年の第1回WBC日本代表では優勝に貢献しました。西岡さんは来季のロッテ・一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任することが発表されています。