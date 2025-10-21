落語家の桂佐ん吉（41）、サンテレビの橋本航介アナウンサー（38）らが21日、神戸新開地の喜楽館で、元阪神タイガース外野手で野球解説者の桧山進次郎氏（56）、阪急OB福本豊氏（77）らも出演する「プロ野球応援ウイーク2025答合せ篇」（11月17〜23日）の制作発表会見を行った。

同館の名物企画となったイベントで、ABCアナウンサーでもある伊藤史隆支配人（62）は「そのころには、阪神が日本一になっているとは思いますが、阪神ファンの方はもちろん、阪神ファン以外の方も喜んだり愚痴を言ったり、野球トークで客席とつながっていきたい」と思いを寄せた。

阪神ファンの佐ん吉は、今季5試合甲子園で観戦も全敗というめずらしさに「あの勝率で1回も“勝ち”を見ていない。逆に持ってるな、と思ってます」苦笑い。日本シリーズについては「僕も新庄監督の日本ハム相手が良かったけど…。CSの戦いぶりみていたら阪神勝つと思います。僕が見に行ったら負けるんで…。4勝2敗で」と控えめながらも日本一を予想した。

同イベントには日替わりで阪神ファンの月亭八方（77）、桂吉弥（54）、オリックスファンの笑福亭松喬（64）らが出演する。