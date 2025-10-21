元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が21日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。日本維新の会の吉村洋文代表が「連立の絶対条件」に据え、自民党との連立政権発足に伴い合意した衆院議員定数1割削減について「アピール政治」と指摘した。

両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなどの基本政策で一致。国会議員の定数削減では衆院議員の1割減を目標に据え、臨時国会で関連法案の成立を図ると明記した。

橋下氏は「維新や自民の国会議員が何で議員定数削減を出すかというと、どうせ野党は否決してくるだろうと。出してもアピールになって、いわゆるアピール政治です。どうせ否決されるだろうということで渋々認めた議員も多い」と背景を指摘し、「小選挙区落ちて比例で救われた議員いっぱいいるんですから、自民党にも維新にも」。

「議員定数削減になると復活の余地がなくなる、だから本当は反対したい、でもここはアピールするために…ということで否決されるだろうと思ってたら、玉木さんが賛成するって言っちゃった。みんな衝撃走って、こりゃ成立するぞと」と国民民主党・玉木雄一郎代表の17日のテレビ番組などでの発言に言及。

玉木氏は20日には連立合意書を見て「具体像がない。今の時点で賛成するには後退したと思う」と述べ、賛成方針を一転させた。

橋下氏は「トーンダウンしたとは思いたくない。玉木さんは比例議員削減ということが明確になれば賛成してくれると僕は思っているが、ここが玉木さんのポイントになる」と話した。