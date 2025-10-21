¡Ú¼óÁê»ØÌ¾¡Û·èÁªÅêÉ¼¤Î»²±¡¤Ç¡Ö°ÂÌîµ®Çî¡×¤¬¤Ê¤¼¤«£²É¼¡¡°ÂÌî»á°Ê³°¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬£²£±Æü¡¢½°»²ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè£±£°£´Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½÷À¤¬¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£
¡¡½°±¡¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤òÆÍÇË¤¹¤ë£²£³£·É¼¤Ç£±ÅÙ¤ÇÁª½Ð¤ò·è¤á¤¿¹â»Ô»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²±¡¤Ç¤ÏÇòÉ¼£±¤¬¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Î£±É¼Â¤ê¤Ê¤¤£±£²£³É¼¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»²±¡¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾»á¤Ë£±£µÉ¼Æþ¤Ã¤¿Â¾¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤Ë£²É¼Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎµÄÀÊ¤Ï°ÂÌî»á¼«¿È¤Î£±µÄÀÊ¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤â¤¦£±É¼¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡££Î£È£Ë¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï³«É¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÌ¾ÅêÉ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö°ÂÌîµ®Çî¡×¤È½ñ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÀôË¼Êæ»á¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÌî¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö°ÂÌî¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÎÀô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆæ¤ÏÁ´¤Æ²ò¤±¤¿¡×¡ÖÀô¤µ¤ó¤ÏÉ÷·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°ÂÌî¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÀô¤µ¤ó¤¬°ÂÌî¤µ¤ó¤Ë°ìÉ¼¤¤¤ì¤¿¡©¡×¤Ê¤Éµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£