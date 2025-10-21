「見た目も収入も気にしないのに」結婚できない″年収700万円男性”が女性に求める「実は難易度が高い」こだわり
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆コミュ力に問題なく、誠実でやさしそう
今回の相談者は婚活を初めて1年ほど経つという隆則さん（仮名・35歳・男性）。
某大手メーカーの系列会社の開発部に所属しており年収は700万円。
歴代彼女が1人のみで恋愛経験が多くはないもののコミュ力に問題なく、誠実でやさしそうな男性です。
一見すると問題はなさそうな隆則さんですが、婚活がなかなかうまくいっていないそうで……。
「そろそろ子どもが欲しいので、早めに結婚したいのに、なかなかいい人と出会えないんです。でも女性に対しての条件はそんなに高くないですよ。面食いじゃないので見た目はそんなに気にしないし、僕の収入がそこそこあるので相手の年収も気にしていません。
条件としては趣味が同じ人がいいなとは思っています。
僕はゲームが好きなので一緒にFPS系をやってくれる子がよくて、あとはラーメン専門のインスタをやっているので食べ歩きに付き合ってくれる子がいいかな。
それと、結婚後も僕は自然体でいたいので、これまでのライフスタイルを尊重してほしいですね」（隆則さん）
◆尊重してほしい自然体のライフスタイル
隆則さんの条件は、趣味が一緒であることと、これまでのライフスタイルを許容してくれること。もう少し詳しく聞いてみましょう。
「できればゲームもラーメンもどちらも好きな子がいいですが、どちらか1つだけでも僕と同じぐらいの熱量や知識があればOKです。
ライフスタイルは、僕は平日でも最低2時間はゲームをプレイしていて、次の日が休みのときは朝方まで6〜7時間プレイするんです。
さすがに全部の時間、一緒にプレイしてほしいとは言わないですが、一緒にやらないなら僕がゲームしているとき邪魔しないでほしい（笑）。
あと、休日は昼すぎまで寝てても許してほしいですね。それが僕の自然体なので」（隆則さん）
◆条件は「かなり高い」＝「かなり狭い」
さて、みなさんは隆則さんの結婚相手に求める条件を知り、どう感じたでしょうか？
女性のルックスも収入もさほど気にしないということなので、隆則さんと同じく「条件は高くない」と感じたでしょうか？
……もし「条件は高くない」と思ったのだとしたら要注意です。
筆者は隆則さんに次のようにお伝えしていきました。
隆則さんの話を詳しく聞いていくうちに、結婚相手の条件がかなり高いと感じました。「かなり高い」というよりは、「かなり狭い」という表現のほうが的を射ているかもしれません。条件のクセが強すぎるのです。
◆9割の女性をふるいに掛けて落としている
結婚相手は絶対に趣味がバッチリ合う女性がいい、そのこだわりを持つ気持ちはわかりますし、確かに趣味が同じほうがベストです。
しかし、それを“絶対条件”として掲げていると、ずいぶんと対象になる女性の範囲を狭めてしまうのです。
隆則さんなりに、「ゲームかラーメンのどちらかの趣味が合えばいい」と妥協しているのでしょう。ですが、彼は両方ともマニアと言えるほど詳しいため、「同じぐらいの熱量や知識」を求めていると、該当する女性は一握りになってしまいます。
