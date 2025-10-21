元阪神タイガース内野手の関本賢太郎氏（47）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。野球を始めたきっかけが、駄菓子店でおごってもらった50円のアイスバーだったと回想した。

番組では、「関本が野球を始めたきっかけ 50円のアイス」とテロップ表示。MCハライチ澤部佑が「関本さんが野球始めたのが50円のアイス、って」と尋ねると、関本氏は「そうなんですよ。実家の前が駄菓子屋さんで、駄菓子屋さんの息子さんが野球チームに入ったんですよ。（駄菓子店の店主が）『賢太郎くん！』言うて『アイス、ただであげるから野球チーム入りぃ』って言われて、お小遣い持ってないからそのまま食べて、その棒をお父さんに渡して『アイス食べてしまったから野球チーム入らなあかん』って言って…」と話した。

澤部が「そこから“代打の神さま”ですか？」と現役時の愛称を持ち出すと、、関本は「そうそうそう」とニッコリ笑顔で答えた。ブラックマヨネーズ小杉竜一から「最初の契約金が50円アイスってことですね」とツッコまれていた。

関本氏は天理高3年の夏に甲子園出場。96年ドラフトで阪神から2位指名を受け入団した。入団時は背番号「64」だったが、バースのファンだったこともあり02年から「44」になり、05年から15年の引退まで「3」だった。好守の内野手として鳴らし、代打の切り札としても活躍した。