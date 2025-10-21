カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２１日、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。

中継で生出演した自民党の小林鷹之政調会長は、衆院の１回目の投票で高市氏が過半数を獲得したことの受け止めについて「まず、今日初めて女性の総裁が誕生したということで、いち国民として非常にうれしく思っています」と語った。一方で、参議院議員では過半数にわずかに届かず、決選投票になったことを受け「維新と連立を組んだとはいえ、丁寧に政治を進めていく必要性を感じました」と気持ちを引き締めた。スタジオの石原伸晃元自民党幹事長からの激励に「しっかりスピード感を持って、チャレンジングな課題に対しても思いっきりぶつかっていきたいと思います」と述べた。

ブラックマヨネーズ・吉田敬からの「大ベテランのこわ面の重鎮に指示を出したり、命令はできるのか」という質問に対しては「国のために必要だと思えば、先輩だろうが、後輩だろうが、やるべきことっていうのは政権与党としてやらなきゃいけないので、そこは政調会長の職責を全うしていきたい」とキッパリ言い切った。