Ý¯°ææÆ¡¡£±£µÇ¯¤Î¡Ö·úÃÛ¤ÎÎ¹¡×¤ò½ñÀÒ²½¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡¡Íò¡¦Ý¯°ææÆ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£»¨»ï¤Ç£±£µÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï¢ºÜ¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡££±£µÇ¯Á°¤Ë¤ÏËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÃø¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø£Ã£á£ó£á¡¡£Â£Ò£Õ£Ô£Õ£Ó¡Ê¥«¡¼¥µ¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¿¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ£²£°£±£±Ç¯¤è¤êÂ³¤¯¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡£Çö¤¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐÃÅ¤·¡Ö¤â¤È¤â¤È»ä¤¬¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿·úÃÛ¤ò³Ø¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¡£·úÃÛ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ºÜ³«»Ï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼Åö»þ¤Ï¡Ö·úÃÛ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ï¢ºÜÁ°¤ËË¬¤ì¤¿¹áÀî¸©¡¦Ä¾Åç¤Ç·úÃÛ²È¡¦°ÂÆ£ÃéÍº»á¤Î·úÃÛ¤Ë¿¨¤ì¡Ö·úÃÛ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢·úÃÛ¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£°ÂÆ£»á¤È¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡Ö±ï¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤Ï¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÀèÆüÅÐ¾ì¤·¤¿ËüÇîÊÄ²ñ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖµÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ·úÃÛ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê·úÃÛÊª¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÃ¯¤Î·úÃÛ¤«¤Ê¡©¤È¡¢·úÃÛ²ÈÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»äÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï¡ÖÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·úÃÛ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ëËè¤Ë¶½Ê³¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ñÀÒ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æù´ã¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£