「シャッフルアイランド」ののこ、美脚大胆見せウェア姿「筋肉ラインに憧れる」「健康的で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】ABEMAのオリジナル恋愛番組「シャッフルアイランド Season4」に出演していたピラティスインストラクターの高橋野乃子（ののこ）が10月20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツからのぞく美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出演の美人インストラクター「憧れの筋肉ライン」話題の美脚
ののこは「仕事行く日」「毎日と言ったら盛ってるけど、トレーニングウェアばかり着てるから可愛いセットアップとかうれしいね〜」とつづり、長袖にショートパンツの黒いセットアップトレーニングウェア姿の写真を投稿。カフェでの座っている写真や立ち姿を公開して、ショートパンツから伸びる引き締まった美しい脚を披露している。
この投稿には「脚の筋肉ラインに憧れる」「可愛くて健康的で素敵」「美しい立ち姿」などの反響が寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆ののこ、トレーニングウェア姿で美脚を披露
◆「シャッフルアイランド 」
