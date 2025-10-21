生見愛瑠、秋服コーデで美脚輝く「二度見した」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】女優でモデルの生見愛瑠が10月20日、自身のInstagramを更新。秋服のコーディネート写真を公開した。
◆生見愛瑠、美脚際立つ秋服コーデ披露
「やっと秋服〜」と待ちに待った秋服のコーディネートショットを投稿した生見。「珍しくチェック着てみました」と普段はあまり着用しないという、チェックシャツにレースのミニボトム、ミドルブーツを合わせ、美しい脚が際立つ秋服姿を披露した。
◆生見愛瑠の投稿に「センス抜群」と反響
この投稿には「脚が綺麗」「秋らしくて可愛い」「おしゃれコーデ」「センス抜群」「二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
