中川大志を今でも“お兄ちゃん”と呼ぶ本田望結、中川本人から「やめたほうがいい」

女優の本田望結（21歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7」（ニッポン放送）に出演。連続ドラマ「家政婦のミタ」で共演した中川大志を今でも「お兄ちゃん」と呼んでいるため、中川本人から「そろそろお兄ちゃんて（呼ぶのは）やめたほうがいい」と言われていると語った。



本田望結が番組のゲストとして登場。出世作となった「家政婦のミタ」（日本テレビ系／2011年）で兄役だった中川大志を本当に兄だと思っていたそうで、今でも撮影現場などで会うと「お兄ちゃん」と言うため、中川本人から「そろそろお兄ちゃんてやめたほうがいい」と言われているが、「お兄ちゃんでいいんだよ、“希衣”は」と言っていると話す。



本田は当時の反響を感じてはいたが、視聴率という概念はあまりピンときていない年代だったと話し、「今思うと、ですね。本当に“希衣ちゃん”があったから今の私がある」と語った。