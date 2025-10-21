【A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”】 12月27日ごろ 発売予定 価格：4,730円

ハセガワは、プラモデル「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」の完成品イメージ画像を公開した。発売は12月27日ごろを予定しており、価格は4,730円。

今回同社の商品ページにて完成品イメージ画像を公開しており、赤色のボディスーツを纏い、様々な武器を持った姿や、3種類の表情なども確認することができる。

なお今回公開された画像は開発中のCG画像となっている。

(C)HASEGAWA CORPORATION

Illustrated by TAKASHI FUJISAWA

※画像は開発中のイメージ・CG画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。