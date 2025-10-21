ハセガワ、美少女プラモ「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」の完成品イメージ画像を公開！
【A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”】 12月27日ごろ 発売予定 価格：4,730円
(C)HASEGAWA CORPORATION
ハセガワは、プラモデル「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」の完成品イメージ画像を公開した。発売は12月27日ごろを予定しており、価格は4,730円。
今回同社の商品ページにて完成品イメージ画像を公開しており、赤色のボディスーツを纏い、様々な武器を持った姿や、3種類の表情なども確認することができる。
なお今回公開された画像は開発中のCG画像となっている。
【完成品イメージ公開】- ハセガワ (@hasegawa_model) October 21, 2025
ハセガワ 美少女プラモデル プロジェクト！
1:12プラモデル
「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」
↓詳細はWEBサイトからチェック！https://t.co/xuSNycTQWZ
※開発中のCG画像です。 pic.twitter.com/Li1VuHgNA0
Illustrated by TAKASHI FUJISAWA
※画像は開発中のイメージ・CG画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。