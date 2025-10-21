北斗晶＆佐々木健介、水着姿でマイアミの海ではしゃぐ「素敵なご夫婦」「楽しそう」「いい身体」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫の佐々木健介（59）と共に水着姿で海ではしゃぐ仲むつまじい動画と写真を公開した。
北斗は15日の投稿で夫婦2人旅を報告しており、この日の投稿では「時差投稿になりますが、マイアミの海が、砂浜は綺麗だけど藻だらけで 風も波も強くて気温も低いしビーチにもそんなに人がいなかった。けど…田舎者は、ここまで来たのにもったいないと思ってしまう!!」「で、水着に着替えて海に繰り出してみました。けど…とにかく、波が強すぎて【膝カックン】」とつづり、楽しそうな夫婦の動画や2ショット写真などをアップした。
この投稿にフォロワーからは「楽しそうですね」「いいなぁ うちも数十年後に真似したいです！」「素敵なご夫婦 晶さん現役時代知ってるので強いイメージでしたがこの動画みたらやっぱり女性ですね 健介さんもこの年で素晴らしいお身体」「健介、いい身体！流石だな」「北斗さん夫婦が理想の夫婦像です 幸せのおすそ分け貰いました」「エンジョイされてますね〜 羨ましい アキラさんが可愛いです」「素敵な笑顔」などのコメントが寄せられている。
