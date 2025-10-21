万博、ビデオリサーチ調査結果 訪問率が高い／訪問難易度が高い／満足度が高いパビリオンを順位づけ【一覧】
ビデオリサーチは、大阪・関西万博に関する調査結果を20日までに公表した。「訪問率が高いパビリオンTOP10」「訪問難易度が高いパビリオンTOP3」「満足度が高いパビリオンTOP3」は以下の通り。
【画像】大阪・関西万博に来場する人の特徴／来場1回あたりの支出額
■訪問率が高いパビリオンTOP10 訪問率
1位 コモンズB館 35.1％
2位 コモンズA館 33.2％
3位 コモンズC館 32.7％
4位 コモンズD館 32.3％
5位 オーストラリア パビリオン 26.4％
6位 フランス パビリオン 25.0％
7位 サウジアラビア パビリオン 22.3％
8位 スペイン パビリオン 21.8％
9位 アラブ首長国連邦 パビリオン 21.5％
10位 日本館 19.8％
■訪問難易度が高いパビリオンTOP3 関心度÷訪問率＝ギャップスコア
1位 住友館 32.9％÷6.3％＝5.2
2位 null2 31.6％÷7.4％＝4.3
3位 イタリア・バチカン パビリオン 43.6％÷15.7％＝2.8
※関心度：当該パビリオンに関心をもっていると回答した割合
■満足度が高いパビリオンTOP3 満足率
1位 GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION 88.6％
2位 イタリア・バチカン パビリオン 74.0％
3位 PASONA NATUREVERSE 73.1％
※満足率：当該パビリオンに訪れた人のうち「満足した」と回答した人の割合
調査概要
サービス名：ビデオリサーチ「ACR/ex」
調査期間：2025年7月調査
対象地区：関東（東京50キロ圏）・関西（2府3県の主要地域）
※2府3県…大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県
調査対象：対象地区に在住の男女12〜69歳
【画像】大阪・関西万博に来場する人の特徴／来場1回あたりの支出額
■訪問率が高いパビリオンTOP10 訪問率
1位 コモンズB館 35.1％
2位 コモンズA館 33.2％
3位 コモンズC館 32.7％
4位 コモンズD館 32.3％
5位 オーストラリア パビリオン 26.4％
6位 フランス パビリオン 25.0％
7位 サウジアラビア パビリオン 22.3％
8位 スペイン パビリオン 21.8％
9位 アラブ首長国連邦 パビリオン 21.5％
10位 日本館 19.8％
1位 住友館 32.9％÷6.3％＝5.2
2位 null2 31.6％÷7.4％＝4.3
3位 イタリア・バチカン パビリオン 43.6％÷15.7％＝2.8
※関心度：当該パビリオンに関心をもっていると回答した割合
■満足度が高いパビリオンTOP3 満足率
1位 GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION 88.6％
2位 イタリア・バチカン パビリオン 74.0％
3位 PASONA NATUREVERSE 73.1％
※満足率：当該パビリオンに訪れた人のうち「満足した」と回答した人の割合
調査概要
サービス名：ビデオリサーチ「ACR/ex」
調査期間：2025年7月調査
対象地区：関東（東京50キロ圏）・関西（2府3県の主要地域）
※2府3県…大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県
調査対象：対象地区に在住の男女12〜69歳