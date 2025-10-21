政治アナリスト伊藤惇夫氏が21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、高市早苗新内閣の人事について見解を示した。

衆参両院本会議で行われた指名選挙で、自民党総裁の高市早苗氏（64）が第104代首相に選出された。女性首相は日本の憲政史上初めて。

衆院では高市氏が237票で、1回目で過半数（233票）を超える票数を得た。参院は1回目の投票で、124票の過半数に1票足りない123票。立憲民主党の野田佳彦代表（44票）との決選投票では、125票で過半数を獲得し、48票の野田氏を退けた。47票が無効、28票が白票だった。

番組では決定の瞬間や、続々と明らかになる高市新内閣の顔ぶれを紹介。総裁選にも出馬した小泉進次郎氏は防衛相、茂木敏充氏は外相、林芳正氏は総務相で起用されることが内定している。

茂木氏について、伊藤氏は「茂木さんは外務大臣に就任したいという意向を、早い段階から示していた。もうすぐトランプさんも見えますけど、高市総理が中心だけど外務大臣も重要なポストになる」と、その役割の大切さを説明した。

その上で「顔ぶれを見て思うのは、旧茂木派の方が非常に重用されている。そんな感じもします」とも分析した。旧茂木派からは茂木氏のほか、木原稔氏が官房長官、平口洋氏が法相、鈴木憲和氏が農相として、それぞれ入閣する方向。

MCのフリーアナウンサー石井亮次は、「論功行賞的な？」と直球質問が。伊藤氏は「それはどうなのか、適材適所の結果なのか分かりませんけど」と答えるに留めた。

さらに「今後気になるのは」と前置き。「たとえば旧安倍派。いわゆる裏金に関与した人はまさか入ってこないと思うけど、どう処理するのかちょっと気になる点ではある」と指摘した。党執行部人事では、政策秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴された萩生田光一氏を副幹事長に据え、党内外から賛否が起こっている。