疲れた夜にご褒美バスタイム♡数量限定『安眠ちゃん』たっぷりサイズ登場

一日の終わりに“ほっ”と癒されたい夜。そんなあなたにぴったりの入浴料『睡眠美容 安眠ちゃん』から、数量限定のたっぷりサイズが登場しました♡ラベンダーの香りとミルクの香り、2つの癒しが選べるお風呂タイムで、心と身体をゆるめて翌朝のキレイをチャージ。疲れたカラダを優しく包み込む、特別な“おやすみ前美容”を叶えます。

数量限定『安眠ちゃん』たっぷりサイズが新登場

石澤研究所から発売される『睡眠美容 安眠ちゃん』シリーズに、待望のたっぷりサイズが仲間入り。

2025年10月21日（火）より、全国のロフトやAmazon、石澤研究所公式通販にて数量限定で順次発売されます。

ラベンダー精油1と海塩2を配合した〈睡眠美容 安眠ちゃんたっぷりサイズ〉は、全身をすべすべに仕上げる癒しのバスタイムを演出。容量600g（約12回分）で価格は1,980円（税抜1,800円）。

さらに、〈睡眠美容 安眠ちゃん ミルクの香りたっぷりサイズ〉も登場。ミルク3のつや肌成分と海塩2の組み合わせで、しっとり美肌を叶えます。こちらも600g（約12回分）で価格は1,980円（税抜1,800円）。

*1 着香剤 *2 保湿成分 *3 スキムミルク（保湿成分）

アクア シャボンからホリデー限定登場♡華やかに香る泡のギフトセット

香りで選ぶ癒しの時間♡心までとろける2タイプ

おやすみ前に心をほぐすような＜ラベンダーの香り＞と、やさしく包み込む＜ミルクの香り＞の2種類をご用意。ラベンダーは、深呼吸したくなるような落ち着きのある香りで、1日の疲れをリセット。

ミルクの香りは、まるでホットミルクを飲んでいるかのように穏やかで、ぐっすり眠りを誘います♪

海塩のミネラルが凝り固まった身体を温めながらほぐし、湯上がりはお肌しっとり。まさに“睡眠美容”という名にふさわしい癒しのバスタイムを演出します。

ラインナップも豊富！気分で選べる『安眠ちゃん』シリーズ

睡眠美容 安眠ちゃん（ラベンダーの香り）

睡眠美容 安眠ちゃん ミルクの香り

睡眠美容 安眠ちゃん クールミントの香り

定番の『睡眠美容 安眠ちゃん（ラベンダーの香り）』（50g／198円）をはじめ、『睡眠美容 安眠ちゃん ミルクの香り』（50g／198円）、さらに『睡眠美容 安眠ちゃん クールミントの香り』（50g／231円）もラインナップ。

季節や気分に合わせて香りを楽しめるのも魅力です。

疲れが溜まりやすい時期こそ、“お風呂美容”で心身をリセット。自分へのご褒美時間にぴったりのシリーズです♡

おやすみ前のひとときに、安眠ちゃんで心と肌をととのえて

忙しい日々の中で、眠る前のバスタイムこそが自分を取り戻す時間。『睡眠美容 安眠ちゃん』は、香りと温もりで心をほぐし、明日へと続く美しさを育てます。

数量限定のたっぷりサイズで、心地よいリラックスタイムを♡この秋は、お風呂からはじまる“睡眠美容習慣”を取り入れてみませんか？