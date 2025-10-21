【独自】「閉館！閉館です！」突然閉め出される観光客たち…ルーブル美術館で強盗発生　居合わせた記者が緊迫の瞬間を撮影

フランス・パリの「ルーブル美術館」で現地時間19日、強盗事件が発生した。

4人組の窃盗団が皇帝ナポレオンにまつわる装飾品など9点をわずか数分間で盗んだという。

当時、FNNの記者が偶然現場に居合わせ、混乱するパリの人気観光地の一部始終を捉えた。

「ルーブル美術館」で窃盗事件発生

強盗事件が発生した直後に、フランス・ルーブル美術館の館内を捉えた映像。

この映像は、偶然現場に居合わせたFNNの記者が撮影したものだ。

カメラは、混乱するパリの人気観光地の一部始終を映し出していた。

強盗事件が起きたのは、現地時間19日午前9時半ごろ、ルーブル美術館が開館した直後のことだった。

4人組の窃盗団がルーブル美術館から強奪したのは、皇帝ナポレオンにまつわるダイヤ・エメラルドをちりばめたネックレスなど9点で、犯行は、わずか数分で行われたという。

現場には強盗団のものとみられる貨物用リフトが残され、セーヌ川に面した美術館の窓が破壊されていた。

地元紙によると、ガソリンやガスバーナーなどが現場に残されていたという。

強盗団は、貨物用のリフトを使って2階の窓から侵入すると、「モナ・リザ」や「サモトラケのニケ」が展示されている部屋の近くにあるアポロンの間に入ったとみられる。

アポロンの間は、フランス国王や皇帝ゆかりの宝飾品を展示しており、金箔で覆われた豪華な内装で有名だ。

FNNの記者が事件直後の現場に遭遇

強盗事件の直後、館内にいたFNNの記者は、犯人が侵入したとされるアポロンの間の近くにいた。

職員：閉館です。閉館します。

来場者：こっちも閉まるのですか？

職員：全部です。全部閉館です。

突然、職員から「閉館」と伝えられ、外に出るように命じられる観光客たちは、あらゆるところから閉め出されたが、詳細な理由は説明されなかった。

記者：何が起きた？

職員：閉館！閉館です！！閉めます出口へ！！

出入り口がある地下1階は、多くの観光客らでごった返していた。現場には銃を所持した兵士や大勢の警察官の姿があり、物々しい雰囲気となっていた。

退避から10分後、美術館側から「安全が確認された」として再入場の許可が出るも、数分後、すぐに館内から出るように再び命じられたという。

結局、この日は終日閉館となった。

現場に遭遇した原佑輔記者：

ちょうど犯行が行われた部屋の方に歩いて行ったら、急に前から大量の人が走ってきた。叫び声が聞こえたのと、もう足音がすごかった。テロが起きたともう一番に思った。

美術館を訪れていた観光客たちからも、「映画みたい。パリに来たからモナリザは見たかった」「焦げ臭いにおいがした。何のにおいやろと思い行ったら、強盗があったみたいな」など、困惑の声が聞かれた。

強盗団は、館内に用意していたバイクで逃走したという。

事件後、ダイヤモンド1300個以上などであしらわれた王冠が美術館の近くで発見された。

事件から一夜明け、ルーブル美術館は19日に引き続き、20日も閉館している。

（「イット！」10月20日放送より）