「同じ猫」



【写真】お父さんに抱っこされると…イヤなの？塩対応のお顔に

こんなポストされたのは、るかくらさん（@sangoruka_cats）さん。



オッドアイが美しい白い猫ちゃんが、抱っこされる相手によって驚くほど違う表情を見せている姿が投稿されました。



特に「オジサン」ことお父さんに抱っこされたときの“塩対応”ともいえる顔がSNSで話題に。



「かわいすぎる！」

「顔のギャップがすごい」

「本当に同じ猫なの！？」

「表情が豊かすぎて笑った」



ポストが大きな反響を呼びました。猫さんのお名前はくららちゃん。投稿された、るかくらさんにお話を伺いました。



ーー抱っこされるときに見せるこの表情は毎回なのでしょうか？



「オジサン（父）の時だけ毎回抱っこされた瞬間こうなります」



ーー他の家族に抱っこされるときはどんな顔に？



「他の家族に抱っこされるときは普通です」



ーー“塩対応”なお顔を見た時は？



「正直で猫らしいなぁと笑ってしまいます。オジサンも笑ってます」



ーー日々の生活でもこうした“顔芸”を見せることはよくありますか？



「よくします。うちの3猫の中で1番表情が豊かというか“塩顔”が得意？です」



ーーくつろいでいる時や遊んでいる時など、飼い主さんが「これぞうちの子！」と思うのは？



「面白ポーズで写真を撮らせてくれるところです」



るかくらさんは「これからもオジサンとくららを生暖かく見守りたいです」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）