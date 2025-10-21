“シャック”の愛称で日本でも親しまれた米プロバスケットボール「NBA」の史上最強センター、シャキール・オニール氏（53）が10月14日に東京・六本木にある吉本興業の新劇場「YOSHIMOTO ROPPONGIシアター」を訪れ、芸人らと交流した。

海外番組でも話題となった、とにかく明るい安村をはじめ、ウエスP、ぼよんぼよんらが言葉の壁を超えて笑いを届けるノンバーバル芸を披露。さらにジェラードン、エルフ、野田クリスタルらも駆けつけ、「ウエルカム、シャック！」と日本流の笑いでオニール氏を熱烈に歓迎した。

芸人のチャド・マレーンによる日英バイリンガルの司会で「よしもとスペシャル・コメディーショー」を実施。オニール氏は「〇（良い）」と「×（良くない）」の札を手にネタを観賞した。安村の登場時には「野球のピッチャー」「相撲」「バスケットボール」の順番で日米の要素を特別に組み合わせた“全裸ポーズ”を楽しみ、手をたたいて爆笑。「〇」の判定を得た。

オニール氏は全ネタを鑑賞し、優勝者には、ぼよんぼよんをチョイス。「全員がアメリカでも通用する。とても才能がある」と絶賛した。さらに「自分でもやってみたい芸」を聞かれると安村を指名。安村は「センキュー！」と大喜びで握手を交わしていた。