ÀÐÀî¸©¤Ç¡Ö½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Âì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÃË½÷Âì¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
½©¤¬¿¼¤Þ¤ëº¢¡¢¿å²»¤¬À¡¤ó¤Ç¶Á¤¯Âì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ïÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿å¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Î¿´¤òÀÅ¤«¤ËÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÛ¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤Æµ±¤¯¿å¤·¤Ö¤¤ä¡¢ÌÚ¡¹¤ÎºÌ¤ê¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë·Ê´Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9¡Á10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Âì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÀÐÀî¸©¤Ç½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Âì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú13°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½©¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¹ÍÕ¼ù¤¬¿§¤Å¤¡¢Âì¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«»ö¤ÊÀä·Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö2ËÜ¤ÎÂì¤¬É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢1ËÜ¤ÎÂì¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£µ¤¸õ²º¤ä¤«¤Ê½©¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿â¿å¤ÎÂì¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÁ¾¡¹ÌÚ³¤´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»³¤«¤é³¤¤ØÄ¾ÀÜÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÄÁ¤·¤¤Âì¤Ç¤¹¡£Íîº¹Ìó35¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿åÎ®¤¬ÃÇ³³¤«¤éÆüËÜ³¤¤ØÃí¤®¹þ¤à»Ñ¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢½©¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ë¤È°ìÁØÈþ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤ÏÂì¤Î¿å¤¬µÕÎ®¤·¤Æ¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡ØµÕ¤µÂì¡Ù¤Î¸½¾Ý¤â¸«¤é¤ì¡¢¼«Á³¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¤È³¤¤Î·Ê¿§¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ç½ÅÐ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤ÊÈë¶¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö»³¤«¤é³¤¤Ø¤ÈÄ¾ÀÜÃí¤®¹þ¤àÂì¤¬¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÍºÂç¤ÊÂì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§ÃË½÷Âì¡Ê¤À¤ó¤¸¤ç¤À¤¡Ë¡¿36É¼ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÀÐÀî¸©»ØÄêÌ¾¾¡¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¾ÆóËôÀîËÜÎ®¤Î½÷Âì¡Ê¤á¤À¤¡Ë¤È»ÙÎ®¤ÎÃËÂì¡Ê¤ª¤À¤¡Ë¤Î2ËÜ¤ÎÂì¤¬É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÎ®¤ìÍî¤Á¤ë»Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¹â¤µ¤Ï¶¦¤ËÌó35¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½©¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¹ÍÕ¼ù¤¬ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¡¢¹ÈÍÕ¤ÈÀ¶Î®¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Âì¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤òÄä¤á¤Æ´Ö¶á¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¿â¿å¤ÎÂì¡Ê¤¿¤ë¤ß¤Î¤¿¤¡Ë¡¿46É¼ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î³¤´ß±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÄÁ¤·¤¤Âì¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÄ¾ÀÜÎ®¤ìÍî¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤ÏÂì¤Î¿å¤¬µÕÎ®¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡Ö¿á¤¾å¤²¤ÎÂì¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¤¤òÇØ·Ê¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤Î¸÷·Ê¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤ÈÂì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÈþ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
