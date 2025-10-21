¡Ö¤á¤Á¤ãÀÚ¤Ã¤Æ¤ë!!¡×LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉàÊÌ¿Íµéá¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¡Ö·ã¤«¤ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤Ò¤¨¡¼¡ªÊÌ¿Í¡ª¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ÎÈ±¤Ï¡Ä¡×¤ÎÀ¼
àÊÌ¿Íµéá¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿SAKURA
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤³¤ÈµÜÏÆºéÎÉ(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬àÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¤Î²¼¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤ØàÊÌ¿Íµé¥¤¥á¥Á¥§¥óá¤·¤¿µÜÏÆ¤Î»Ñ¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥ê¡¼¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤¤¤¤!¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¤¤¤¤Í!¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë!¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ä¤Ð¤¤¡¢·ã¤«¤ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤Ò¤¨¡¼!ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó!¡×¡ÖÆüËÜÅª!¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Á!¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤Ï°¦¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ÎÈ±¤Ï¥ä¥À!¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÀÚ¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£