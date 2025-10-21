¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¸«¤¿¡Ä¡×29Ç¯Á°¤ËÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª50ºÐÇÐÍ¥à¥¤¥±¥ª¥¸áÄ´¶µ»Õ»Ñ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Öº£¤¹¤°ÇÏ¤ËÅ¾À¸¤·¤ÆÁð¿©¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦!!!¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡ÖÈþÀÄÇ¯¤¬Âç¿Í¤Ë¡Ä¡×Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡29Ç¯Á°¤ËÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬50ºÐ¤Ë¡Ä¡£àÄ´¶µ»Õá»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¡Ö¹Ãæ±¹¼Ë¤ÎÄ´¶µ»Õ¡¦¹Ãæ¤µ¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£Æ±ºîÉÊ¤Ç¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄ´¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¤ë°ÂÆ£À¯¿®¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡¼!!¡×¡Ö°ÂÆ£À¯¿®¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬Ç®¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÄ´¶µ»Õ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦?¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£°ÂÆ£À¯¿®¤Ï¤â¤¦50¤Ê¤ó¤À¡×¡Öº£¤¹¤°¤ËÇÏ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ°ÂÆ£À¯¿®¤ËÁð¿©¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¾!!!¡×¡ÖÈþÀÄÇ¯¤¬Íê¤ì¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁ°¤Ï¤È¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ñ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÂÆ£¤Ï1996Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¥Ã¥ºŽ¥¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£