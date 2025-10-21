野木亜紀子氏「毎回社会派は疲れる（笑）」 大泉洋主演ドラマの第1案は“魔法使い”
脚本家の野木亜紀子氏、俳優の大泉洋、宮崎あおい（※崎＝たつさき）が21日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート／毎週火曜 後9：00）の囲み取材会に参加。野木氏が大泉主演で本作にたどりついた経緯を語った。
【ソロカット】美しい！ホワイトのトップスで笑顔をみせる宮崎あおい
野木氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。宮崎は、文太が“仮初の夫婦”として一緒に暮らすよう言われた見知らぬ女性・四季を演じる。
野木氏は、ドラマ『アンナチュラル』（2018年）、『MIU404』（20年）、『海に眠るダイヤモンド』（24年）、『スロウトレイン』（25年）をはじめ、映画『ラストマイル』（24年）など、緻密な構成と予測不能な展開、社会問題に斬り込む作品からエンターテインメント作品まで手掛けるヒットメーカー。
企画を立ち上げたのは4年前。SFやファンタジーが好きだという野木氏が「いつかSFを作る」という思いがかなった本作。情報解禁時には「その間に神様ドラマや宇宙人ドラマが放送され、似てやしないかハラハラと見守ったこともありました」とコメントしていた。
会見では「『大泉さんとドラマやりませんか？』とプロデューサーから声をかけられて。最初は“魔法使いもの”と言っていた。プロデューサーは“忍者もの”って言っていたりして、話し合いを重ねて今がある。ちょうどそのあとくらいにNetflixで『忍びの家』が発表されていたから、やらなくてよかったなと（笑）。Netflixの予算でやられていたら勝てない（笑）」と苦笑い。
“魔法使い”をやりたかった理由については「いつもと違うことがやりたかった。毎回社会派やってても疲れるので（笑）。取材も大変ですし（笑）。ちょっと楽しいものがやりたかった」と笑顔を浮かべると、大泉は「私は全然社会派でもよかったですけどね！炭鉱とかの話でもよかったんですけどね」としっかりツッコミを入れて笑わせていた。
