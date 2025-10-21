俳優の広瀬すずさんと、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴さんが、富士フイルム『instax™チェキ新製品発表会』に秋らしい緑と茶色のワンピース姿で登壇しました。



【写真を見る】【 広瀬すず 】 この秋にやりたいことは 「鍋がやっと食べられる」 季節到来に思いをはせる



イベントでは、広瀬さんが3秒の音声も記録できるチェキを使ってロケ先での様子をつづった、サウンドアルバムも公開。福田さんから″声がキレイですね″と褒められると″一発目、訛っちゃった(笑)″と照れ笑いを浮かべていました。





撮影は編集も考えずに撮っていたそうですが″意外とストーリーっぽくムービーで一つの思い出になって、何も考えずともすごくオシャレなものになったのでお気に入りです″と感想を述べました。





また、鬼の面をつけたマネージャーさんを撮影していたことに、福田さんが″マネージャーさんは鬼マネージャーさん？そういう暗喩では？″と聞かれると、″違います！秋田に行っていたので、ナマハゲに仕立て上げてしまいました。とてもやさしいマネージャーです″と苦笑いで訂正していました。





また、広瀬さんの行きたい場所を聞かれると「スペインです！」と元気に答えましたが、ただ理由を聞かれると″なんでだったか忘れちゃったんですけど…″と、おちゃめに答え、福田さんから″忘れちゃったの！？″とツッコまれました。

広瀬さんは最近、旅行に興味が出て来たなか、旅行好きの複数の友人からスペインをオススメされたそうですが″誰の話を聞いたのか…″と思い出せないまま苦笑いしていました。





プライベートで海外に行くことは少ないという広瀬さんは″いつか行ってみたい。ゆっくりするのに良いらしいので″と憧れを語ると、福田さんが偶然にも近々、スペインへ行く予定があることを明かすと、広瀬さんは”ついていっていいですか！？”と子犬のようにおねだりしていました。





また、この秋やりたいことを聞かれた広瀬さんは“食べたいものが本当にいっぱい。食べるの大好きなので、特に鍋がやっと食べられると思って”と「食欲の秋」を標榜し、“博多の方にある、とろろの入ったお鍋がけっこう好きで、あとキノコ鍋とかも大好き。鴨しゃぶとか…行きたい鍋屋さんがありすぎて、一つずつクリアしていこうと思っていて、今はそれがすごく楽しみです”と、思いを巡らせていました。



【担当：芸能情報ステーション】