俳優・大泉洋（５２）が２１日、都内のテレビ朝日本社でこの日スタートする主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜、後９・００）の取材会に宮粼あおい（３９）、脚本家・野木亜紀子氏と出席した。

同局の連ドラ初主演の大泉は、会社をクビになった後、とある会社に合格し、エスパーとして不思議な任務に奔走する主人公・文太役。「自信を持って届けられるドラマなので世界中の賛辞を浴びたい」と胸を張った。

大泉と宮粼は兄妹を演じたドラマ「あにいもうと」（ＴＢＳ）以来７年ぶりの共演。今回は妻役の宮粼に「改めて宮粼あおいさんという俳優のすごみを感じた。かわいいだけでなく、平たくいえば、すごい。結局はうまい人なんだろうな。前回はきょうだいでケンカばかりしていた。夫婦役になっちゃって」と喜んだ。

野木氏は大泉の演じる姿に「大泉さんは一見、三の線なんですけど、実はちょっとかっこいいんです」と評すると、大泉は「ずっとかっこいいとは誰も言ってくれない。ずっとかっこいいよね。ディーン（フジオカ）と岡田将生みたいに」と、宮粼に訴えるも野木氏は「ライバル心を燃やさないでください」と遮って苦笑いした。