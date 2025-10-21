１９日夜に放送されたフジテレビ「Ｍｒ．サンデー」に、静岡県伊東市の田久保真紀市長がリモートで生出演し、スタジオの司会宮根誠司らとの応答が泥沼状態となり、ネットで「放送事故ｗ」と話題になっている。

田久保市長が東洋大学歴詐称疑惑に端を発した問題で、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散したことを受け、同日に市議選の投開票が行われた。番組では、市議選を伝える画面ワイプに田久保市長が登場し、ネットも騒然。「よく出たな」と驚きが広がった。

しかし…田久保市長の学歴問題が市議会解散に発展したことや、正副議長に見せたとされる卒業証書らしき文書は何だったかと追及する番組側に対して、政治改革や市民の信頼などを語ろうとする田久保市長が全くかみ合わない展開に。

金子恵美氏が、不信任を覆すには市長支持の候補が少ないとみられた中で、選挙費用を６２００万円かけて選挙した意味があると思うか？と聞くと、田久保市長が「どうしても、そこが切り取られてるんだなって認識はしてるんですけれども」と返し、金子氏が険しい顔で首をかしげた。

田久保市長は市議選について「この町が前に進むために市議会議員候補が政策を訴えかけ、市民がそれを見て選ぶことが大切」などと語った。

宮根誠司が「卒業証書って本物なんですか？」と聞くと、田久保市長は「はい、私は本物としてずっと信じて扱ってきました」と回答。ただし卒業証書を開示すべきと指摘されると「いま捜査も始まっておりますので」とした。

田久保市長は自身の経歴の書き直しを行い「大学を卒業している、していないという所で争うことは考えておりません」としたが、卒業証書は「私にとっては本物です」とし、発行したのは東洋大学かと聞かれると「私が入学したのは東洋大学」と返した。

堂々巡りがはじまり、宮根が質問しても田久保市長が黙り込んだり、宮根が頭を抱える場面も。

田久保市長が「きょうは伊東の市議会選挙を取り上げていただけるということで、私も番組に大変期待しておりましたので、いつも、しょうがないんですけど、こういった話になってしまう。市議選に絡んだ話をしていただきたい」と申し入れる場面も。

泥沼状態となり、最後は、宮根が「田久保市長、ありがとうございました」と切り上げた。

ネットは騒然。「田久保市長大丈夫？やばいだろ」「全然答えないのになんで出たんだろ？ｗ」「Ｍｒ．サンデー、すげえ…」「放送事故になってる」「全国的放送やのにやばいよコレ」「全然答えないのになんで出たんだろ？ｗ」と荒れ模様となった。