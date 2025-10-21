俳優の大泉洋、女優の宮粼あおいが２１日、都内で、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）の取材会を行った。

野木亜紀子氏によるオリジナル脚本。大泉は少しだけ超能力が使える主人公のサラリーマン・文太、宮粼は文太の妻・四季を演じる。

１０月期連ドラのほとんどが始まっていることから「待ち遠しかった」と大泉。「こんな自信をもっているドラマもそんなにないから、世界中から賛辞を浴びたい」とまくし立て「３話まででき上がっているから一気に見てほしい。一挙出し。（放送開始予定時間前の午後）８時からやってほしい」と熱望した。

野木氏が「毎回、社会派だと疲れるので、ちょっと違うことがやりたかった」と魔法使いを題材にした作品を検討していたと明かすと、大泉は「僕、社会派でよかったんですけどね。炭鉱の話とかでよかったのに。（神木隆之介が主演した日曜劇場）『海に眠る（ダイヤモンド）』とかでよかった…」とボヤき。野木氏がすかさず「それは、神木くんのものだった」と言うと、大泉は肩を落とした。

野木氏は「大泉さんが自らハードルを上げていって、恐ろしいなという感じ。笑いとシリアスを柔軟にいったりできる。だけど、実はちょっとだけ格好いい」と太鼓判。大泉とＴＢＳ系「あにいもうと」以来７年ぶりの共演となった宮粼も「ちょっとだけ格好いい瞬間がある。直前までしゃべっている時は大泉さんの顔だけど、セリフを交わした瞬間に、文ちゃんの顔になる。文ちゃんになった瞬間に違う魅力（を感じる）」と絶賛した。

大泉は「ちょっとだけ？」と疑問を投げかけたが「ずっと格好いいのは…ね？ディーン（フジオカ）とか、岡田将生みたいな、ずっと格好いいけど、たまに格好いいのがいいですよね」と納得の表情を浮かべていた。