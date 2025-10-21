【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

先週のスイス円は高値圏でのもみ合い。週後半から週明けにかけては上昇が強まる。伝統的に安全資産（セーフヘイブン）として、世界の政治・経済リスクが高まった際に買われやすく、米中関係の緊張などが支え。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 191.20 192.00

- **サポート**: 190.00 189.00（上昇トレンド継続かどうかの分岐点）



強い上昇トレンドの後の高値圏で、下値を試す動きも見られたが、最終的には重要なサポート付近で踏みとどまる。



RSI: 買われすぎ水準から**中立水準（50台後半）**へ戻り、過熱感は解消も、まだ買いの優勢を示す。



MACD: ゼロラインより高い位置で推移しており、上昇トレンドが続いていることを示唆、デッドクロス（またはクロス接近）が発生し、勢いの鈍化を示す。



今週のポイント

メインシナリオ（底堅く推移し、上昇を再開）円安構造に支えられ、再び高値を試す展開



代替シナリオ（急激な下落トレンドへの転換）リスク回避の円買いとSNBの介入思惑で急落



今週の主な結果と予定

特になし



MINKABUPRESS 山岡

